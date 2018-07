Véhicule autonome : Mentor Graphics encourage l'industrie à se tourner vers les jumeaux digitaux

Le jumeau digital devient le passage obligé pour les constructeurs engagés dans l'automatisation de la conduite, tout comme la nécessité de changer la méthode de conception des véhicules. Eclairage avec Jean-Marie Saint-Paul, directeur de Mentor France et des régions Europe du Sud et de l'Ouest et MENA.