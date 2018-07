La nouvelle plateforme de Mozaïk RH primée

Le cabinet de recrutement Mozaïk RH a été désigné lauréat de l'appel à projets "Le French Impact" pour le lancement de son innovante plateforme DiversifiezVosTalents.com.

"Réussir à déjouer les biais inconscients de discrimination à l’embauche et offrir des profils adaptés au plus proche des attentes des recruteurs." En lançant au printemps dernier sa plateforme DiversifiezVosTalents.com, le cabinet Mozaïk RH entendait rester fidèle à sa ligne directrice. Depuis sa création en 2007, celui-ci s'est spécialisé dans la promotion de la diversité. Cet engagement, notamment matérialisé par le déploiement de ce site Internet, a trouvé un écho en étant récompensé dans le cadre de l'appel à projets "Le French Impact".

Créé en janvier dernier à l'initiative de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, Julien Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, et Christophe Itier, haut-commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale, Le French Impact vise à faire émerger des initiatives locales "apportant des réponses nouvelles aux défis sociétaux" et leur permettre "de changer d’échelle" pour"devenir des solutions nationales".

Labellisé "pionner en innovation sociale", Mozaïk RH va bénéficier ainsi, sous le parrainage de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d’un soutien destiné à faciliter l’accès de DiversifiezVosTalents.com à toutes les PME/PMI et TPE de l’Hexagone. Chaque année, selon l'Insee, plus de 400 000 offres d'emplois sont non pourvues faute de candidats alors qu'à diplôme égal, ceux issus de quartiers moins privilégiés subissent trois fois plus le chômage et ont 2,5 fois moins de chance de décrocher un entretien.