La belle dynamique de Mitsubishi France

La marque nippone vient de boucler un premier semestre 2018 avec une croissance de près de 90 %. Une belle dynamique qu'il faut entretenir pour atteindre 1 % de part de marché en 2020.

Le chemin est encore long, mais la croissance est bien là ! En effet, maintenant que Mitsubishi est un membre de l'Alliance, les ambitions ont changé. Dans l'Hexagone cela se traduit par la volonté d'atteindre 20 000 immatriculations à l'horizon 2020.

Après le premier semestre 2018, Mitsubishi France affiche une croissance de 89,6 %, avec 1 742 unités. "Ces excellents résultats sont en ligne avec les ambitieux objectifs de Mitsubishi Motors devant amener la marque à 1 % du marché français à l’horizon 2020", a indiqué Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors en France, dans un communiqué.

Le président prévient aussi que "de vastes chantiers comme le développement du réseau et le déploiement du digital seront parmi les facteurs clés de la progression de Mitsubishi Motors en France métropolitaine et dans les DOM dans les mois et les années à venir".

Dans cette optique de développement, la marque a également élargi son équipe en France avec les arrivées de Rémi Abid, en charge de la transformation digitale, Franck Pichot, directeur marketing en charge de la responsabilité du produit, de la communication, de l’homologation et de la logistique, Jean-Louis Saulas, responsable après-vente, et enfin Patrick Deschamps, directeur du développement réseau.

Immatriculations VP au 1er semestre 2018

Modèles Juin 2018 Evol. % 1er S 2018 Evol. % ASX 242 210,3 655 92,1 Outlander 187 114,9 525 48,3 Spacestar 158 364,7 423 145,9 Eclipse 44 + 136 + Autres - - 3 - TOTAL 631 207,8 1 742 89,6

Source : AAA-Data