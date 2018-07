L’Alliance inaugure sa première plateforme PR Renault-Nissan-Mitsubishi

Pour optimiser son outil logistique après-vente en Australie, l’Alliance vient d’ouvrir une importante plateforme de distribution de pièces de rechange commune à ses trois marques. Une première mondiale pour le groupe franco-japonais.

Les synergies au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se poursuivent. Le constructeur vient d’annoncer l'ouverture à Melbourne, en Australie, d’une plateforme logistique de pièces de rechange à la pointe de la technologie. Une première pour le groupe et ses trois marques. Sur les 104 plateformes mondiales de pièces et d'accessoires que compte l'Alliance, celle-ci est la première à desservir tous ses membres.

"L'inauguration d'aujourd'hui est une étape importante pour l'Alliance, a déclaré Kent O'Hara, vice-président mondial de l’après-vente de l'Alliance. Cet outil commun est une nouvelle illustration de la façon dont l'Alliance entend poursuivre ses synergies au profit de nos sociétés, clients et actionnaires à l'échelle mondiale."

S’étendant sur une superficie de 37 000 m², la plateforme est stratégiquement localisée dans la banlieue de Truganina, entre le terminal à conteneurs maritime de Melbourne et l'aéroport, avec un accès direct au réseau routier inter-Etats. Opérationnel 24h/24, l’entrepôt dispose d’un stock de plus de 90 000 références et peut en accueillir 10 000 supplémentaires.

Grâce à ses dix quais de chargement/déchargement, la plateforme assure la livraison de 8 500 pièces par jour auprès des différents concessionnaires du groupe sur le territoire australien. Le site bénéficie également de technologies très modernes pour une circulation rapide et optimale des pièces et accessoires.