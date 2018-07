Novares mise sur Actronika pour concevoir l'habitacle du futur

Par l'entremise de son fonds capital-risque, le groupe Novares entend se lier à Actronika avant la fin de l'année 2018. Un engagement matérialisé par la signature d'une lettre d'intention.

Ils se connaissent. Ils ont collaboré au sein du projet Nova Car #1 dévoilé à la Station F, à Paris, le 26 mars dernier. Novares et Actronika seront liés à la fin de l'année 2018. C'est en tout cas l'interprétation qu'il faut faire de la lettre d'intention signée par le spécialiste en solutions plastiques pour les composants et systèmes complexes automobile. Ce 9 juillet 2018, Novares a effectivement annoncé sa volonté d'investir dans Actronika, en vue de pouvoir mieux intégrer les compétences de la start-up dans les habitacles du futur.

L'opération doit être réalisée par l'intermédiaire de Novares Ventures, le fonds de capital-risque de Novares. Elle est attendue pour novembre 2018, date à laquelle Actronika projette de conduire une levée de fonds, d'après une source proche du dossier contactée par le Journal de l'Automobile. "Même si ce tour de table ne se réalisait pas, notre intention d’investir est réelle et pas nécessairement conditionnée par l’investissement d’autres sociétés", a-t-elle indiqué. Le montant envisagé de l'enveloppe n'a pas été communiqué. Mais pour Gilles Meyer, co-fondateur et directeur général d’Actronika, le bénéfice est avéré : "Nous allons pouvoir tirer profit de l’expertise de Novares dans le domaine de la transformation des plastiques et de ses capacités de modélisation structurelle pour faire entrer les technologies haptiques de haute précision dans le monde de l’automobile", a-t-il déclaré, qualifiant ce partenariat "d'idéal".

Actronika est une start-up française, qui, pour mémoire, travaille sur les technologies d'interfaces homme-machine (IHM) disruptives et sur l’ajout de technologies haptiques de pointe à des interfaces auditives et visuelles. Cet investissement de Novares s’inscrit quant à lui dans le cadre d’un accord de partenariat très porteur que les deux entreprises ont conclu en avril. Il va permettre d’associer l’expertise de Novares en matière de conception et de fabrication de pièces automobiles et les technologies développées par Actronika pour améliorer l’expérience utilisateur des IHM.