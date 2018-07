Mercedes-Benz France : deux mouvements à la direction Vans

Jean-Christophe Ajax est promu directeur des ventes Vans au sein de Mercedes-Benz France tandis que Virginie Guinot lui succède à la direction après-vente.

Ça bouge du côté de Montigny-le-Bretonneux, au siège tricolore de Mercedes-Benz. Suite à la promotion de Wolfgang Pipperger à la direction financière de Mercedes-Benz Cars République tchèque, Pologne et Autriche, Jean-Christophe Ajax (47 ans) devient le nouveau directeur des ventes VN Vans du groupe. Une belle récompense pour ce fidèle cadre qui évolue dans les rangs de MB depuis 1997.

Formateur à ses débuts, il devient ensuite chef de région après-vente, se voit ensuite confier la responsabilité des équipes marketing pièces et services, puis celle de l'administration et de la gestion des services. En 2008, il est promu directeur ventes et marketing pièces et services de MB Cars, VUL et VI. Un poste qu'il occupe pendant six ans avant de profiter de la création de la direction générale Vans pour devenir directeur après-vente.

Cette responsabilité revient désormais à une autre fidèle. Virginie Guinot (43 ans) fête en effet ses vingt ans de carrière au sein de Mercedes-Benz France. Après avoir travaillé pendant neuf ans pour la marque Smart (administration des ventes pour la France, puis chef de produit), elle rejoint en 2007 les équipes APV avec pour responsabilité de développer les ventes de pièces de rechange aux comptoirs.

Elle gère ensuite l'ensemble du marketing pièces et services pour toutes les marques du groupe, puis participe, en 2014, à la création de la business unit Vans en tant que responsable du développement après-vente. Virginie Guinot est par ailleurs titulaire d'une maîtrise de commerce extérieur et marketing ainsi que d'un DESS CAAE.