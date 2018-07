Dans cinq de ses six usines japonaises, des employés Nissan n'ont pas respecter le protocole de mesure des niveaux de gaz d'échappement et de consommation de 19 modèles.

Au Japon, Nissan reconnaît des manquements dans l’évaluation des émissions

Dans cinq de ses six usines japonaises, Nissan a découvert l’utilisation par des responsables de contrôle de méthodes non conformes pour l'évaluation des émissions et de la consommation des véhicules.