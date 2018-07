Frédéric Brunet a été nommé directeur administratif et financier chez Opel / Vauxhall, tandis que Xavier Duchemin devient directeur des ventes, de l’après-vente et du marketing.

Xavier Duchemin devient directeur général vente, après-vente et marketing chez Opel

Le conseil de surveillance d’Opel / Vauxhall a nommé deux nouveaux directeurs généraux pour ses fonctions de directeur des ventes, de l’après-vente et du marketing et de directeur administratif et financier.