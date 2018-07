BMW partenaire du véhicule autonome de Baidu

L'Allemand BMW et le Chinois Baidu ont signé un accord visant à collaborer davantage dans la conception de véhicules autonomes. Ils visent ensemble les plus hauts niveaux de délégation de conduite.

La visite officielle du Premier ministre chinois Li Kieqiang à la chancelière allemande Angela Merkel aura été marquée par une signature historique, en coulisses. BMW et Baidu ont annoncé avoir trouvé un accord faisant du constructeur bavarois un partenaire à part entière du programme Apollo, celui-la même qui vise à concevoir un véhicule autonome de niveau supérieur, a-t-on appris ce 10 juillet 2018.

Le but de cette manœuvre est d'apporter des solutions pour le marché chinois, en priorité. BMW et Baidu vont donc aller plus loin que les recherches qu'ils faisaient jusqu'alors ensemble sur la connectivité des véhicules. Du côté du constructeur, Klaus Fröhlich, le membre du directoire en charge du développement, salue ce rapprochement avec une compagnie technologique. Il entrevoit la possibilité de délivrer des produits et des services à courte échéance, a-t-il fait savoir dans la communication officielle du groupe.

Pour mémoire, le programme Apollo de Baidu se veut une plateforme ouverte. Fondée en juillet 2017, elle regroupe, un an plus tard, 118 partenaires mondiaux issus de l'automobile et de l'industrie technologique.