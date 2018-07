Thomas Sedran, nouveau président de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires

Thomas Sedran a été nommé président de la marque Volkswagen Utilitaires à compter du 1er septembre 2018 en remplacement d'Eckhard Scholz, qui a décidé de quitter l'entreprise.

Titulaire d’un doctorat en économie, Thomas Sedran a démarré sa carrière comme consultant dans des cabinets tels que Roland Berger ou encore AlixPartners à Munich.

En 2012, il devient membre du directoire d’Adam Opel AG en charge de la stratégie et des opérations, et PDG par intérim, avant de prendre la responsabilité européenne des marques Chevrolet et Cadillac en tant que PDG en juillet 2013. Volkswagen nomme Thomas Sedran vice-président en charge de la stratégie du groupe en 2015, puis secrétaire général de Volkswagen Aktiengesellschaft en 2017.