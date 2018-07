PGA Motors ouvre Sellscar, son école de vente automobile

Dès le mois d'octobre 2018, PGA Motors ouvrira son école dédiée aux métiers de la vente et de la relation client qui formera les vendeurs et conseillers commerciaux du groupe.

La tendance se généralise dans les groupes de distribution. Faute de trouver des candidats en nombre suffisant et surtout formés aux spécificités de l'automobile, les école de vente et services "maison" fleurissent sur le territoire.

Les groupes Faurie, Michel, Lempereur, ou encore Rouyer se sont déjà lancés dans l'aventure. Cette fois, c'est au tour du premier groupe de distribution automobile en France de créer également son école, dédiée aux métiers de la vente et de la relation client.

Baptisée "Sellscar" et basée au siège du groupe à Poitiers, près du Futuroscope, l'école doit accueillir dès cet automne 24 étudiants qui deviendront "des experts de la relation client, spécialistes business et commerce automobile".

Formation diplômante et embauche

Les deux cursus de formation ont été construits avec le GNFA. Le premier prépare au métier de conseiller commercial VN/VO (onze semaines en formation et vingt-cinq en entreprise) et le second à celui de conseiller commercial service après-vente (neuf semaines en formation et vingt-trois en entreprise).

La formation se conclut par l'obtention d'un certificat de qualification professionnel et une embauche des diplômés dans l'une des 250 concessions du groupe.

"Avec ce projet, nous mettons au profit de nos candidats – et futurs collaborateurs – tout notre savoir-faire qui leur permettra de diversifier leur expertise en travaillant sur plusieurs des vingt-sept marques représentées dans nos points de vente. Fort du succès que rencontrera ce premier centre de formation, ce sont cinq autres du même type qui devraient voir le jour d’ici 2021 dans les plus grandes villes françaises", indique Hervé Miralles, président de PGA Motors.

Une première journée de sélection a déjà permis de qualifier onze profils. Une seconde journée aura lieu le 20 septembre. Les candidats peuvent postuler directement sur le site Sellscar.