Car Avenue se renforce au Luxembourg

Le groupe dirigé par Stéphane Bailly a signé un partenariat avec les opérateurs Garage Rodenbourg et Etoile Garage pour développer au Grand-Duché les marques du groupe PSA.

Le groupe Car Avenue annonce la signature d'un partenariat avec les opérateurs luxembourgeois Garage Rodenbourg, distributeur de la marque Peugeot, et Etoile Garage, distributeur des marques Citroën et DS.

Ce partenariat tripartite au Grand-Duché est prévu pour s'étaler sur les deux prochaines années, et prévoit notamment d'installer un nouveau centre automobile dans la zone industrielle et commerciale de Leudelange, où seront réunies les trois marques Peugeot, Citroën et DS.

"Ce projet commun d’envergure concerne quelque deux cents collaborateurs, dont les emplois seront pérennisés à long terme. Pendant la période transitoire de deux ans, la direction sera assurée collégialement par les responsables des trois entreprises", précise notamment le communiqué. Le groupe Car Avenue précise en outre que "les équipes des marques du groupe PSA en France et au Luxembourg sont aussi distinctes et indépendantes".

"Cette collaboration fondée sur des valeurs communes avec Etoile Garage et Garage Rodenbourg s’inscrit dans la continuité de notre implantation au Grand-Duché et sur notre partenariat historique de quatre-vingt-deux ans avec le groupe PSA. Il pérennise notre volonté de continuer à nous impliquer davantage au Luxembourg au côté d’acteurs locaux reconnus", a, de son côté, ajouté Stéphane Bailly, président de Car Avenue.

"Notre objectif est de combiner notre connaissance du marché local et notre culture de la performance afin d’exploiter le fort potentiel des marques du groupe PSA. La montée en gamme des nouveaux modèles Peugeot, Citroën et DS correspond plus que jamais aux attentes des clients du Grand-Duché. A nous de concrétiser cela en termes de parts de marché. C’est ce à quoi nous allons nous atteler avec nos équipes", a également commenté Benjamin Bauquin, directeur général de Car Avenue pour le Belux.

Outre les marques du groupe PSA, rappelons toutefois que le groupe Car Avenue était déjà présent au Luxembourg via sa filiale By Lentz qui commercialise dans le Grand-Duché les marques Nissan Infiniti et Toyota.

Car Avenue est le 6e groupe de distribution français du tout nouveau Top 100 du Journal de l'Automobile (JA 1265 parution du 13 juillet prochain, NDLR) avec 26 500 VN, 19 000 VO écoulés en 2017 et un CA de 920 millions d'euros en 2017.