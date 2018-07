LLD : Kia et ALD Automotive prolongent leur partenariat

Kia Motors France annonce le renouvellement de son partenariat avec ALD Automotive qui opère en marque blanche pour le compte du constructeur depuis 2015 via Kia Lease. Le nouveau contrat prévoit davantage de moyens humains pour accélérer le traitement des dossiers clients.

Kai Motors France remet le couvert avec ALD Automotive. Le constructeur coréen renouvelle son partenariat avec la filiale de la Société Générale qui assure ses prestations de LLD en marque blanche depuis 2015 par le biais de Kia Lease.

Ce renouvellement n’est guère surprenant dans la mesure où les immatriculations en LLD de Kia ont été multipliées par trois au cours des trois dernières années, passant de 443 unités en 2015 à 1 437 unités en 2017. L’année 2018 est plutôt bien engagée puisque le business LLD de Kia est en progression de plus de 30 % au premier semestre (1 044 immatriculations). Les modèles les plus prisés du constructeur sont le Niro (227), le Sportage (210), la Rio (158) et le Stonic (134).

« Nous sommes heureux de poursuivre cette fructueuse collaboration avec notre partenaire ALD Automotive, car elle constitue un véritable levier pour notre offre Kia Lease. Nous souhaitons amplifier cette dynamique et nous donner toutes les chances de progresser sur le marché des entreprises, canal de vente sur lequel nos marges de progression sont importantes. Ce nouveau contrat va permettre d’apporter plus de services aux entreprises et plus de volumes pour notre marque », déclare Marc Hedrich, le directeur général de Kia Motors France.

Le nouveau contrat conclu entre les deux partenaires présente effectivement quelques nouveautés. Il est tout d’abord prévu que les délais de traitement des dossiers et d’approbation soient réduits. Kia Motors France et ALD Automotive annoncent ensuite que des moyens humains additionnels seront déployés pour former les équipes de ventes aux spécificités de la LLD.