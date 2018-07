PSA réalise un premier semestre 2018 record grâce à Opel

Le groupe PSA annonce avoir vendu 2 181 800 véhicules dans le monde au premier semestre 2018, un total en hause de plus de 38 % par rapport à 2017. Cette montée en puissance s’explique par l’acquisition d’Opel, qui permet d’ajouter 571 832 ventes dans les comptes.

Avec l’acquisition d’Opel, PSA a changé de dimension. Les chiffres communiqués par le groupe pour le premier semestre 2018 en sont la preuve. Tout cumulé, PSA a effectué 2 181 823 ventes dans le monde entre les mois de janvier et de juin 2018. Ce total est en hausse de 38,1 % par rapport au premier semestre 2017.

Il convient toutefois de nuancer la performance. L’an dernier à la même époque, Opel ne faisait pas encore officiellement partie des effectifs. L’ajout des 571 832 ventes mondiales réalisées par la marque au blitz depuis janvier contribue donc à doper les résultats de PSA en 2018. Avec ses trois marques historiques que sont Peugeot, Citroën et DS, le groupe PSA a réalisé 1 609 991 ventes au premier semestre, soit une progression de 1,9 % par rapport à 2017.

Plus d’un million de ventes pour Peugeot

Peugeot demeure l’entité leader avec 1 005 676 ventes malgré un volume en repli de 1,9 %. La marque au lion progresse de 8,4 % en Europe (650 104 unités), de 31,1 % en Inde et Pacifique (10 006 unités), de 15,3 % en Eurasie (4 412 unités), de 3,1 % en Amérique Latine (64 386 unités) mais décroche de 25,2 % au Moyen-Orient et en Afrique (185 691 unités) et de 11,7 % en Chine et Asie du Sud Est (91 077 unités).

Citroën a de son côté vendu 572 561 véhicules dans le monde en 2018 contre 526 761 l’an dernier à la même époque. La marque progresse de 8,7 %. Sa zone commerciale principale demeure l’Europe avec 444 295 ventes (+7,4 %) devant la Chine/Asie du Sud Est (69 333 ventes, +50,5 %), l’Amérique Latine (32 776 ventes, -1,4 %), le Moyen-Orient/Afrique (19 963 ventes, -30,3 %), l’Eurasie (3 142 ventes, +19 %) et l’Inde/Pacifique (3 052 ventes, +19,6 %).

Quant à DS, ses résultats sont en progrès avec 31 754 ventes depuis janvier, un bilan en progression de 14 %. La marque premium du groupe a surtout retrouvé des couleurs en Europe avec des ventes en hausse de 25,1 %, à 28 326 unités. Les volumes réalisés dans les autres régions sont anecdotiques. En Chine/Asie du Sud Est par exemple, DS a cumulé seulement 2 049 ventes (-35,1 %).

76,7 % des ventes en Europe

Globalement, on constate que le groupe PSA réalise l’écrasante majorité de son activité en Europe. Il cumule 1 673 681 ventes sur le Vieux continent en intégrant Opel, ce qui représente 76,7 % de son volume de ventes. En Chine/Asie du Sud Est, le groupe revendique 163 000 ventes (+6,9 %) et constate « les premiers signes de redressement commercial », notamment grâce au Citroën C5 Aircross. Au Moyen-Orient et en Afrique, « le contexte régional incertain » et la « non prise en compte des ventes de véhicules fabriqués en Iran » explique le retrait de 18,6 % des ventes (226 100).

Dans son communiqué, PSA se félicite enfin du succès de ses SUV. Près de 610 000 unités ont été vendues depuis janvier, dont 339 200 par Peugeot, 167 200 par Opel et 80 000 par Citroën. Autre motif de satisfaction, les utilitaires légers. Le groupe PSA en a vendu 289 500 hors Opel, un total en hausse de 32,8 %.