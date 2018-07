A mi-chemin de leur programme d'accélération, le bilan du deuxième batch du Moove Lab est positif. Les contrats commencent à tomber pour Cocolis, Convoicar, Eiver, Benur, Fidcar et KG Protech.

Bilan à mi-parcours pour les start-up de Moove Lab

Hébergées au sein de Station F depuis avril 2018, les start-up choisies par Moove Lab affûtent leur projet. A mi-chemin de leur programme d'accélération, le bilan est positif et les contrats commencent à tomber pour Cocolis, Convoicar, Eiver, Benur, Fidcar et KG Protech.

Le deuxième programme de start-up intégrées dans le Moove Lab du CNPA prend de l'étoffe. Au sein de Station F, où le cocooning de jeunes pousses est le mot d'ordre, les six élus ont avancé à pas de géant depuis leur intégration en avril 2018.

"Personne ne connaît aujourd'hui les éco-systèmes qui vont émerger dans les mois et les années à venir en termes de mobilité. Le CNPA a donc lancé une étude prospective en la matière, qui nous permettra de faire des recommandations à nos entreprises adhérentes notamment sur les impacts digitaux ou plus largement sur les directions à prendre pour qu'elles restent dans la chaîne de valeur de demain", affirme Xavier Horent, délégué général du CNPA.

Se positionner dans la chaîne de valeur est également vital pour les six start-up de Moove Lab qui resteront dans l'incubateur jusqu'au mois d'octobre 2018.

Voici un premier bilan :

Cocolis. La plateforme collaborative qui permet l'expédition de colis sur le principe du covoiturage, par des automobilistes est accompagnée par le Boston Consulting Group pour déployer et développer une communauté. Des partenariats sont en phase d'être signés avec Total, Bridgestone... et aujourd'hui les fondateurs de Cocolis travaillent sur des projets de Recherche et Développement basés sur l'intelligence artificielle.

Convoicar. Le service de jockey qui vient chercher les véhicules des particuliers pour les amener à l'atelier pour leur entretien présente ce service aux différents métiers du CNPA et recherche en ce moment des financements pour continuer à se développer.

Benur. Création d'un vélo accessible à toute personne en situation de handicap a profité d'un soutien pour toute la partie business. Dès septembre, un premier tour de table devrait s'opérer.

Fidcar. La solution de gestion des avis et de la réputation des professionnels en ligne connaît une très forte phase de développement grâce au Moove Lab. D'autres catégories de clients en dehors de la cible historique des groupes de distribution s'avèrent très intéressées par l'offre. D'ores et déjà, Speedy et Jaguar Land Rover le testent.

Eiver. L'application mobile qui récompense la conduite automobile se déploie en marque blanche pour Michelin et Norauto qui l'utilise sous l'appellation "Amigo Norauto".

La sélection des candidatures pour le troisième batch du Moove Lab s'effectue à la fin de cet été.