Le groupe Jeannin à la relance en Seine-et-Marne

Le groupe dirigé par Yves Jeannin devrait reprendre la concession exploitant les panneaux Skoda, Mazda et Suzuki de Vert-Saint-Denis de Jean-Pierre Damace. Il élargit parallèlement son portefeuille de marques.

"En cours d'acquisition et de développement", nous avait répondu Yves Jeannin, président du groupe éponyme à notre questionnaire portant sur le Top 100 des groupes de distribution (à paraître ce vendredi 13 juillet dans le JA 1265, NDLR).

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le groupe Jeannin passer à l'action si l'on en croit l'autorité de la concurrence. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société A.M.S.I. de la totalité des titres composant le capital social de la société Melunaise de Diffusion Automobiles (SMDA), société exploitant la concession Skoda, Mazda et Suzuki de Vert-Saint-Denis (77)", apprend-on sur le site.

Cette dernière concession appartient à Jean-Pierre Damace et reprise donc par Yves Jeannin permettrait à ce dernier d'ajouter les marques Suzuki et Mazda à son offre. Le groupe Jeannin est déjà présent en Seine-et-Marne avec les marques Nissan (Vert-Saint-Denis, Samoreau), Volkswagen (Samoreau et Coulommiers) et Audi (Mareil les Meaux).

Classé au 65ème rang du dernier Top 100 du JA, le groupe Jeannin a écoulé 5 136 VN, 4 130 VO et généré un CA de 206 millions d'euros en 2017.