Le groupe Parot s'attache les services de Cornerstone

L'opérateur vient de se rapprocher du spécialiste des logiciels cloud de gestion de la formation et de capital humain pour accélérer sa croissance et la transformation digitale de ses métiers.

Nouveau partenariat pour le groupe Parot, qui vient de se rapprocher de Cornerstone, leader mondial des logiciels cloud de gestion de la formation et du capital humain. L'opérateur dirigé par Alexandre Parot a en effet décidé d'accélérer la croissance de ses activités, la transformation digitale et la réalisation de son plan stratégique.

Le groupe Parot ne fait pas un mystère que la digitalisation de l'ensemble de ses activités représente un des piliers de son développement pour s'adapter aux nouveaux comportements d'achat des clients en leur proposant notamment l'achat en ligne de leur VO.

Pour ce faire donc, le groupe Parot compte sur les solutions de Cornerstone, qui lui assurent le déploiement d’une stratégie de gestion des talents à l’échelle du groupe. "Cornerstone a été choisi car la couverture fonctionnelle et l’évolutivité de la solution lui permettront de s’adapter à la croissance du groupe. L’expérience utilisateur et l’ergonomie ont également été des facteurs de choix importants. Par ailleurs, la plateforme offre au groupe Parot un haut niveau de sécurité et de fiabilité de ses données RH", expliquent les deux partenaires dans un communiqué.

Concrètement, ce partenariat va permettre au groupe Parot de :

- Optimiser et harmoniser les processus RH avec notamment une pleine visibilité sur ses effectifs.

- Disposer des bonnes compétences pour exécuter sa stratégie : les suites Learning et Performance créeront un environnement d’apprentissage continu pour tous les collaborateurs, et donneront au groupe une gestion unifiée des compétences, de la performance, des plans de succession et de la formation, afin de maintenir son excellent niveau de service client dans un environnement multimarque en pleine évolution.

- Répondre toujours mieux aux attentes des collaborateurs et de l’entreprise : le logiciel permettra de suivre le cycle de vie de tous les collaborateurs et d’accompagner le développement de leurs compétences pour opérer avec succès la transformation des métiers et l’intégration de nouveaux talents, qu’ils soient issus de rachats ou de recrutements externes.

"Nous considérons nos collaborateurs comme la ressource la plus importante du groupe, un moteur de notre développement. Notre politique RH vise à les faire évoluer en permanence. Pour soutenir notre croissance, nous avons choisi Cornerstone, qui nous permet de servir notre stratégie tout en accompagnant nos collaborateurs, dans un contexte de transformation de nos métiers et de forte digitalisation du secteur", a notamment expliqué Alexandre Parot.