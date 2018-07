Bosch Car Service estime que sa nouvelle offre pourra être déployée dans plus de 300 centres en France.

Le réseau Bosch Car Service s’ouvre aux utilitaires légers

L’enseigne d’entretien et de réparation veut profiter de l’essor du marché des utilitaires légers. Elle lance pour cela le "pack BCS Véhicules Utilitaires Légers".

Les entreprises à la tête d’une flotte de véhicules utilitaires légers seront sensibles à l’initiative de Bosch Car Service. Le réseau d’entretien et de réparation se lance sur le marché des VUL avec son "pack BCS Véhicules Utilitaires Légers". Cette nouvelle offre multimarque pourra être proposée en France dans plus de 300 centres identifiés pour réceptionner cette catégorie de véhicules et dotés d’un équipement d’atelier adéquat.

L’idée est de proposer aux clients professionnels des pièces de rechange d’origine constructeur, un véhicule de remplacement du même type en cas d’immobilisation prolongée du véhicule déposé au garage, et des créneaux horaires flexibles. Le tout s’accompagne d’une relation client soignée avec l’annonce de la fin des travaux et un suivi du carnet d’entretien du véhicule pour prévenir des prochaines interventions.