DS Automobiles à la recherche d'un second souffle

Avec des ventes mondiales en hausse de +14 % à l'issue du premier semestre, la marque premium du groupe PSA peut se réjouir de cette première partie d'exercice. Toutefois, le bilan d'une marque qui se veut globale est terni par les scores hors Europe, et notamment en Chine.

"La fusée a décollé. Nous avons appuyé sur le bouton concernant le lancement de la nouvelle phase de la marque", a introduit Yves Bonnefont, directeur général de DS Automobiles lors de sa conférence de presse portant sur le bilan semestriel de la marque. Une fusée à trois étages pour le dirigeant avec le produit, le réseau et l'expérience client matérialisée par Only You.

A l'issue des six premiers mois de cet exercice, DS Automobiles a vu ses ventes mondiales progresser de 14 % à 31 754 unités "et si on isole le deuxième trimestre, cette hausse se porte à +35 %", insiste Yves Bonnefont qui a aussi rappelé que "la croissance de la marque n'était pas pilotée par les volumes". Des ventes toutefois encore très "européennes".

Celles-ci ont représenté 28 326 unités au premier semestre et progressent de 25 % sur la période mais pèsent surtout 89 % des ventes totales d'une marque, qui se veut mondiale. Locomotive de ces ventes européennes, le marché français, qui, à lui seul a écoulé 13 400 VN (+20 %). Les marchés britannique (3 900 VN ; -24,3 %), espagnol (2 530 VN ; +26,3 %) et allemand (2 245 VN ; +28,7 %) arrivent ensuite.

Cinquième marché de la marque, la Chine a déçu l'Etat-major de DS Automobiles. "Nous ne sommes pas contents", a commenté Yves Bonnefont. En effet, seules 2049 véhicules ont été écoulés sur le premier semestre avec une chute de 35 %, quand la marque avait totalisé 6 000 unités sur tout l'exercice 2017. "Il est très difficile d'installer une nouvelle marque sur un marché tel que le marché chinois. Notre notoriété est encore insuffisante et de surcroit nous nous concentrons uniquement sur les clients premium", s'est justifié Yves Bonnefont.

Ce dernier compte aussi étendre le réseau mondial de la marque. Actuellement composé de 340 points de vente, dont 260 en Europe, il devrait s'appuyer sur une toile mondiale d'environ 500 d'ici la fin de l'année. "Nous souhaitons maintenir un rythme d'une ouverture par jour pour y arriver", a expliqué le dirigeant qui souhaite "en 2021" compter sur un réseau global de 800 points de vente. Là encore, la France, fait figure d'exemple puisque le réseau hexagonal compte aujourd'hui 130 points de vente détenus par 74 investisseurs. "Le maillage est complété aux trois quarts avec l'objectif final d'arriver à 180 sites", a aussi commenté Yves Bonnefont.

Mais le meilleur reste à venir pour la marque premium du groupe PSA avec notamment une gamme en devenir et le lancement de 6 modèles ces cinq prochaines années couvrant les segments B à D aussi bien en SUV qu'en berline classique. Dès le Mondial parisien, la marque présentera aussi une première DS 100 % électrique. Une stratégie d'électrification qui se poursuivra avec tous les modèles lancés jusqu'en 2025, date à partir de laquelle, toute la gamme sera uniquement proposée en motorisation électrifiée.