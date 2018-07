RCI Bank and Services trouve appui chez France Digitale

La captive financière de l'Alliance vient de conclure un partenariat avec France Digitale, l'une des principales associations de start-up en Europe. RCI Bank and Services souhaite ainsi constituer un réseau fédéré d'expertises dans le domaine des nouvelles mobilités.

On les avait vu côte à côte le 17 mai dernier, organisant un événement conjoint qui abordait la mobilité verte et les nouvelles solutions émergeantes dans les villes, dans les locaux parisiens de RCI Bank and Services. Il faudra s'habituer à cette image. RCI Bank and Services et France Digitale sont désormais des partenaires dans la durée. Le 12 juillet 2018, la captive financière de l'Alliance et l'association de start-up ont annoncé avoir trouvé un accord visant à fédérer leurs réseaux respectifs en vue de relever les défis de la mobilité.

"Nous sommes convaincus que la mobilité de demain se construit dès aujourd’hui grâce à la collaboration d’une multitude d’acteurs. Devenir partenaire de France Digitale, va permettre à RCI Bank and Services de se rapprocher de l’écosystème français des start-up et du numérique et de s’y implanter durablement, a partagé sa conviction Bruno Kintzinger, le Directeur général de RCI Bank and Services. Grâce à ce partenariat, nous pourrons aussi identifier les tendances majeures de demain. Ainsi, nous pourrons créer des synergies avec nos métiers et proposer de nouvelles solutions au service de clients des marques de l’Alliance".

Très rapidement cet accord va aboutir à des actes concrets. RCI Bank and Services a d'ores et déjà validé sa participation au France Digitale Day, l'événement annuel qui rassemblera quelque 3 000 entrepreneurs et investisseurs, de France et d'Europe, autour de débats thématiques. Cette année, l'édition se tiendra le 25 septembre, au Musée des Arts Forains, à Paris.

Pour mémoire, le conseil d’administration de France Digitale est composé à parité de 10 entrepreneurs et 10 investisseurs. Les actions de l'association se centrent sur deux aspects, dont renforcer l’arène numérique et influencer au-delà des institutions publiques françaises, les principaux acteurs économiques, les média, et la Commission européenne.