Toyota livre 25 Mirai à la société de taxis Hype

Hype vient de réceptionner 25 Toyota Mirai. La flotte de la société de taxis se compose désormais de 100 véhicules roulant à l’hydrogène. Elle vise 200 véhicules fin 2018 et 600 avant fin 2020.

Lancée à Paris en décembre 2015 par la Société du Taxi Electrique Parisien (STEP), en partenariat avec le groupe Air Liquide, la société de taxis Hype se différencie de la concurrence en exploitant uniquement des véhicules roulant à l’hydrogène. Un modèle qui semble porter ses fruits puisqu’elle vient de porter sa flotte à 100 véhicules suite à la livraison par Toyota de 25 Mirai.

La remise des clés s’est effectuée devant le nouveau showroom "Toyota Business Plus" situé dans l’ex-U Arena, récemment rebaptisée Paris La Défense Arena. L’opération s’est notamment déroulée en présence de Didier Gambart, le PDG de Toyota France, qui s’est déclaré ravi "de contribuer au développement de la mobilité hydrogène en France, dans la droite ligne des objectifs du Plan National Hydrogène annoncé par Nicolas Hulot le 1er juin dernier. Cette livraison marque la poursuite d’une relation de partenariat dans la durée avec Hype et Air Liquide, et illustre notre engagement commun autour de la promotion de la société hydrogène."

L’objectif de Hype est maintenant de poursuivre sa montée en puissance. La société a pour ambition de porter sa flotte à 200 véhicules fin 2018 et à 600 avant fin 2020. Elle prévoit également de lancer ses activités à Bruxelles d’ici à la fin de l’année.