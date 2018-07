Les Yaris et Rav4 hybrides affichent une croissance de près de 34 % sur le premier semestre.

Toyota France porté par les hybrides

Avec des immatriculations en hausse de 5,1 % au premier semestre, mais surtout des commandes en progression de 25 %, Toyota France tire profit de son offre hybride sur tous les canaux.

Les bons résultats du premier semestre "prouvent la pertinence de notre stratégie centrée sur le succès de nos modèles hybrides", a indiqué Didier Gambart, président directeur général de Toyota France. "Notre portefeuille de commandes progresse de 50 % par rapport à 2017 et nous positionne sur une dynamique favorable pour atteindre nos objectifs de ventes sur l'année 2018."

Si les immatriculations VP ont augmenté de 5,1 % depuis janvier, le Nippon fait déjà valoir 53 200 commandes sur cette même période, soit 25 % de mieux qu'un an plus tôt. 65 % d'entre elles concernent des modèles hybrides, la palme de la croissance revenant aux Yaris et Rav4 électrifiés avec près de 34 % de croissance.

L'autre grande force de Toyota repose sur les ventes aux sociétés. Elles représentent 14 000 commandes (+13 %) sur les six premiers mois, essentiellement grâce à la location longue durée (+65 %) et au succès des utilitaires Hilux et Proace (+45 %).

Même le VO est à la fête avec une croissance de 4,2 % pour les modèles de la marque. Les hybrides représentent 34 % des VO vendus par le réseau. Tous labels confondus le réseau devrait écouler 50 000 deuxième main cette année avec un taux de pénétration de plus de 90 % à la fin de l'année.

Immatriculations VP Toyota au premier semestre 2018

Modèles Juin 2018 Evol. % 1er semestre 2018 Evol. % Yaris 3 666 +42,4 17 992 +14,2 C-HR 2 110 +55,1 10 167 +5,5 Auris 1 375 +2,2 6 564 +8,8 Aygo 1 027 -2,2 6 112 +17,2 Rav4 894 +19,8 4 870 +15,1 Prius 150 -51,5 1 115 -10,4 Autres 181 - 2 345 - TOTAL 9 403 +15,7 49 165 +5,1

Source : AAA-Data