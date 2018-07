Olivier David, nouveau directeur commercial de Coyote

Ex-directeur des ventes d'Audi France, Olivier David rejoint le groupe Coyote System en tant que directeur commercial pour la France.

Quelques mois après avoir acté la reprise de Traqueur, Coyote System renforce ses équipes avec la nomination d'Olivier David (48 ans) au poste de directeur commercial pour la France.

Sous la responsabilité de Fabien Pierlot, président de la société, il aura pour mission de participer à la commercialisation de la nouvelle offre Coyote Business où se mêlent des alertes communautaires en temps réel, du tracking après-vol et des outils de géolocalisation.

"Je suis ravi de rejoindre cette jeune entreprise et d’agir à la frontière entre l’High Tech et l’automobile, précise la nouvelle recrue. La combinaison des offres Coyote et Traqueur apporte en effet des solutions innovantes, tant pour les clients particuliers que les flottes professionnelles".

Ingénieur EISTI et titulaire d'un master en marketing de l’ESCP, Olivier David dispose d'une longue expérience du secteur automobile, notamment chez Ford et au sein du groupe Volkswagen, où il occupait dernièrement le poste de directeur des ventes d'Audi, en France.