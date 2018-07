Le groupe Renault conforte sa croissance à l’international

Si, au premier semestre, le groupe français a performé sur son marché national et plus globalement en Europe, les plus fortes croissances ont été observées à l’étranger.

Nouveau record Renault : sur les six premiers mois de l’année, le groupe a écoulé 2 067 695 millions de véhicules légers, soit une hausse de 9,8 %. A périmètre constant, c’est-à-dire sans les ventes des marques Jinbei et Huasong consolidées depuis le premier janvier 2018, les ventes ont atteint 1 982 428 exemplaires.

Dans ce cadre, la hausse du groupe a atteint 5,3 % sur un marché mondial en progression de 4,2 %. Sa part de marché est ressortie ainsi à 4,3 %, soit une hausse de 0,2 point.

Records pour Renault et Dacia

L’analyse par marque montre des records pour deux marques, Renault et Dacia, avec respectivement 1 378 583 et 378 095 VL vendus, soit des hausses de 2,4 et 13,4 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Lada a quant a elle enregistré une croissance significative de 24 %, à un peu moins de 187 000 unités, tandis qu’Alpine a immatriculé ses premiers modèles depuis vingt-deux ans. 644 berlinettes ont ainsi été livrées sur le premier semestre. Seule Renault Samsung Motors a subi un recul, et non des moindres, de ses ventes, à -26,9 %, soit 38 580 VL.

Croissance de 4,4 % en Europe

Sur son marché de prédilection, l’Europe, le groupe a vendu 1 070 718 véhicules légers, soit une progression de 4,4 %. 51,7 % des ventes totales ont été réalisées sur le Vieux Continent, soit une part de marché de 11,0 % pour le groupe dans cette zone (+0,2 %).

Renault s’est plus particulièrement illustré avec sa Clio, deuxième modèle le plus vendu, mais aussi le Captur et le Scenic, vedettes dans leur catégorie. Dacia n’a pas été en reste avec une croissance de près de 15 % et une part de marché frôlant les 3 %

Jinbei et Huasong sauvent l’Asie Pacifique

A l’international, Renault a globalement bénéficié d’une bonne performance avec une hausse de 16,4 % et 996 977 VL écoulés. Toutefois, le groupe a marqué le pas sur sa première zone hors Europe, l’Afrique Moyen-Orient Inde, avec un recul de 4,5 % et 240 494 unités.

A noter aussi que la forte croissance de la zone Asie Pacifique – près de 70 %, soit 170 324 exemplaires – est à mettre au crédit de la consolidation des ventes Jinbei et Huasong. Sans cet apport, Renault a vu ses immatriculations baisser de près de 15 % sur un marché en croissance de 4,3 % avec Renault Samsung Motors mal en point en l’absence de nouveautés.

L’Eurasie et la région Amériques dynamiques

En revanche, les croissances ont été robustes dans les régions Amériques et Eurasie, soit respectivement +18,1 et +15,1 %, et 214 370 et 371 789 unités. Sur le marché Amériques, la part de marché a ainsi atteint un niveau record de 7,3 % (soit +0,7 point) grâce aux nouveautés SUV. Le Brésil et l’Argentine ont été les 7e et 8e marchés du groupe sur le premier semestre.

Enfin, en Eurasie, la part de marché du groupe a atteint 25,8 %, soit 1,3 point supplémentaire. Le Russie, second marché du groupe toutes zones confondues, a vu ses ventes progresser de 18,2 % avec huit modèles dans le Top 15 du marché VP.

Hausse des prévisions de ventes

A la lumière de ces résultats, Renault a relevé ses prévisions de croissance à 3 % au niveau mondial, contre 2,5 initialement, à 1,5 % pour l’Europe (contre 1 % auparavant), et 2 % pour la France (contre 1 %).

Total des ventes du groupe VP+VU par région

Cumul à fin juin* 2018 2017 % variation France 389 216 368 002 5,8 % Europe** (hors France) 681 502 657 558 3,6 % Total France + Europe 1 070 718 1 025 560 4,4 % Afrique Moyen-Orient Inde 240 494 251 723 -4,5 % Eurasie 371 789 323 051 15,1 % Amériques 214 370 181 592 18,1 % Asie Pacifique 170 324 100 465 69,5 % Total hors France + Europe 996 977 856 831 16,4 % Monde 2 067 695 1 882 391 9,8 %

* Ventes à fin juin, hors Twizy

** Europe = Union européenne, Islande, Norvège & Suisse

Total des ventes par marques

Cumul à fin juin* 2018 2017 % variation RENAULT VP 1 164 141 1 144 343 1,7 % VU 214 442 201 537 6,4 % VP+VU 1 378 583 1 345 880 2,4 % RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 38 580 52 776 -26,9 % DACIA VP 355 068 310 653 14,3 % VU 23 027 22 712 1,4 % VP+VU 378 095 333 365 13,4 % LADA VP 179 843 144 832 24,2 % VU 6 683 5 538 20,7 % VP+VU 186 526 150 370 24,0 % ALPINE VP 644 JINBEI & HUASONG VP 8 657 VU 76 610 VP+VU 85 267 GROUPE RENAULT VP 1 746 933 1 652 604 5,7 % VU 320 762 229 787 39,6 % VP+VU 2 067 695 1 882 391 9,8 %

* Ventes à fin juin, hors Twizy



Les 15 principaux marchés du groupe Renault à fin juin 2018

Volumes 2018* Pénétration VP+VU 2018 (en unités) (en %) 1 France 389 216 27,23 2 Russie 240 728 28,35 3 Allemagne 124 251 6,28 4 Italie 118 376 9,79 5 Chine 117 646 0,88 6 Espagne 100 841 11,89 7 Brésil 93 850 8,33 8 Argentine 70 536 14,63 9 Turquie 68 414 19,36 10 Iran 61 354 8,10 11 Royaume-Uni 57 290 3,82 12 Belgique, Luxembourg 52 962 12,92 13 Inde 42 697 2,11 14 Corée du Sud 40 920 4,62 15 Maroc 39 747 43,67

*ventes à fin juin hors Twizy