Le groupe Parot à l'honneur

Le groupe dirigé par Alexandre Parot a été distingué au palmarès de la 5e édition des Trophées Futur40 regroupant 40 entreprises championnes de la croissance en France.

Forbes France et PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, en partenariat avec Euronext, Morningstar, RSM, F2IC et Paris Europlace, récompensent les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières) cotées sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont affiché le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices.

A l'issue de la présélection d'entreprises cotées à Paris réalisée par Morningstar, les sociétés sont classées par taux de croissance annuel moyen sur trois ans, puis analysées une par une par le cabinet RSM. Un comité de pilotage, composé de représentants des différents partenaires, arrête les lauréats.

Les Trophées Futur40 ont ainsi choisi de récompenser le groupe Parot à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées qui s'est déroulée le mercredi 11 juillet 2018 dernier, sous l'égide d'Olivia Grégoire, députée de Paris, présidente de la Commission spéciale d'examen du projet de loi Pacte, et en présence de Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France, Patrick Ollier, président de Métropole du Grand Paris, Marck Tucker, Group Chairman HSBC, et Roxane Varza, directeur de Station F.

Coté sur Euronext Growth depuis octobre 2016, l'opérateur a délivré une croissance soutenue, de +30% en moyenne par an entre 2014 et 2017. L'an dernier, la société a affiché un développement très soutenu, avec un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€, en croissance de +52 %.

"Nous sommes fiers et honorés d'avoir été distingués au palmarès Futur40. Ce trophée récompense l'engagement continu de nos équipes pour le développement du groupe depuis plusieurs années. La forte dynamique de croissance enregistrée sur les trois derniers exercices par notre groupe reflète à la fois une croissance organique forte, supérieure au marché de l'automobile, et notre politique de croissance externe visant à fédérer un secteur en pleine concentration. L'évolution de notre chiffre d'affaires consolidé, qui est passé de 203 millions d'euros en 2014 à 440,5 millions d'euros l'année dernière, traduit notre capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique et nous avons l'ambition de maintenir cette dynamique", a déclaré Alexandre Parot à cette occasion.