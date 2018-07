Kia forme ses futurs jeunes vendeurs dans une deuxième promotion

Afin de remplir son objectif de ventes 2020, Kia renouvelle son programme Ecole des ventes diplômante. A la clé, le recrutement d'une quinzaine de jeunes pour une deuxième promotion.

Face a son objectif de vendre 50 000 véhicules en 2020, soit 30 % de plus par rapport à 2018, Kia France met les bouchées doubles en termes de recrutements. Et lance dans ce cadre la seconde promotion de son Ecole des ventes, destinée au recrutement et à la formation de jeunes commerciaux.

Inaugurée en 2017, l’école des ventes de Kia a accueilli une première promotion 2017/2018. Ce programme de formation interne, en alternance, s’adresse aux moins de 26 ans, pourvus d’un BAC ou BAC+2. Conçu en partenariat avec le GNFA, il propose une formation d’une quinzaine de jeune au métier de conseiller commercial automobile sur une période de douze à quatorze mois, selon les spécialités. Les cours intègrent un volet généraliste avec des modules prospection clientèle, cycle de vente, négociation vente notamment, mais aussi un programme consacré à la marque, ses valeurs, outils et méthodes spécifiques.

80 % des diplômés recrutés en CDI

Au total, sur cette première promotion, quatorze étudiants ont rejoint les bancs de l’école Kia, soit un effectif conforme aux prévisions initiales. Avec les bénéfices suivants, selon les concessionnaires et chefs de région interrogés dans le cadre d’un sondage mené par Kia France.

"Les concessionnaires ont constaté une professionnalisation très rapide des étudiants, marquée par l’évolution de leurs compétences. Ils ont acquis les bons réflexes commerciaux et de conseil à la clientèle grâce à la maîtrise des techniques de vente apprises en formation. Signe de cette montée en compétence dès les premiers mois, certains ont commencé à vendre des véhicules au bout de trois mois, les plus persévérants se sont même vu attribuer les mêmes objectifs que ceux des commerciaux des concessions", explique le constructeur dans un communiqué. Au moins 80 % des jeunes diplômés de cette première promotion seront embauchés en CDI.