Le marché auto européen conclut le premier semestre en hausse

La croissance de la demande en véhicules particuliers dans l’Europe a atteint 2,9 % au premier semestre, après un mois de juin parmi les plus dynamiques sur la décennie.

En juin, le marché automobile européen du vébhicule particulier a connu une augmentation de 5,2 %, soit 1,6 million d’unités écoulées. Une performance record, jamais atteinte depuis dix ans, et qui a permis au marché de conclure le premier semestre sur une note positive. Un peu moins de 8,5 millions de VP – 8 449 247 millions précisément – ont été vendus, soit une croissance de 2,9 %. Seulement trois des cinq marchés principaux ont bénéficié de cette dynamique, à commencer par l’Espagne (+10,1 % et 734 000 VP), la France et l’Allemagne avec des hausses respectives de 4,7 et 2,9 %, soit 1 188 150 et 1 839 031 VP. Résultats mitigés en revanche pour le Royaume-Uni (-6,3 %) et l’Italie (-1,4 %).

Les pays de l’Est à la fête

Une nouvelle fois, les plus fortes dynamiques ont été enregistrées du côté des pays de l’Europe de l’Est, avec systématiquement des croissances à deux chiffres. C’est le cas par exemple de la Bulgarie (+22,6 % et environ 15 000 VP), de la Croatie (+19,3 % et 38 000 exemplaires) ou encore de la Hongrie (+29 % et 70 000 VP), de la Lituanie (+24,6 % et 16 000 véhicules). Sans oublier la Roumanie (+33,5 % et 60 000 ventes). De manière globale, les nouveaux entrants de 2004*, ayant fait passer l’Europe de 15 à 25 membres Etats, ont enregistré une forte croissance de 11,4 %, totalisant 668 158 unités, soit 8 % des ventes globales.

Les Français en bonne forme

Ce premier semestre a été propice pour les groupes français : PSA a affiché une croissance de 65 % avec les ventes Opel, soit plus de 1,3 million de VP. Sans ces ventes d’Opel/Vauxhall, la croissance a atteint 6,8 % grâce aux bonnes performances de toutes les marques (+8,9 % pour Peugeot, +3,6 % pour Citroën et +6,1 % pour DS Automobiles). Plus de 900 000 VP ont été vendus chez Renault,, soit +5 % avec une croissance surtout tirée par Dacia (+16,2 %) permettant de compenser la performance atone de la marque au losange (+0,47 % et 621 357 unités)

Les premium à la peine

Autre constat, les premium ont fait grise mine en ce premier semestre : Jaguar Land Rover a chuté de 9 %, à 109 000 unités, plombé par la très mauvaise tenue de Land Rover (-14,8 %), tandis que BMW a chuté de 4,1 %, à 540 000 VP. La marque du même nom a vu sa demande reculer de 1,1 %, et les performances de Mini n’ont pas réussi à compenser (+2,9 %). Enfin, les deux marques Daimler n’ont pas vu leurs ventes se maintenir, mais reculer de 1,9 % pour Mercedes-Benz et de 0,4 % pour smart. A noter, du côté des Allemands, les bons résultats de Volkswagen avec une hausse de 8 %, à plus de 2 millions d’unités. Toutes les marques, sauf Audi, ont vu leurs ventes croître, à commencer par Seat (+19,4 %), Porsche (+9,3 %) et Skoda (+9,0 %).

Top 5 des marques en parts de marché / volume

1. Volkswagen : 11,4 % et 965 471 unités

2 . Renault : 7,4 % et 621 357 unités

3. Peugeot : 6,3 % et 535 478 unités

4. Opel / vauxhall : 5,8 % et 486 822 unités

5. Mercedes : 5,2 % et 438 670 unités

*Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.