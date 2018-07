Top 20 des distributeurs VO en France

En prenant pour base le Top 100 des groupes de distribution du Journal de l'Automobile, nous avons refait cette hiérarchie pour établir un classement des plus grands faiseurs de VO en France selon les volumes communiqués par les grands opérateurs.

Comme tous les ans, le Journal de l’Automobile établit, sur la base des immatriculations VN écoulées l’année précédente, son Top 100 des groupes de distribution. Un moment phare dans l’année afin d’avoir la meilleure photographie possible des plus grands acteurs de la distribution nationale et de voir une hiérarchie se dessiner.

A partir de ce classement, il nous a paru intéressant de réaliser notre propre Top 20 des groupes de distribution les plus performants en termes de véhicules d’occasion écoulés sur l’exercice 2017. Force est de constater que les meilleurs acteurs VN ne sont pas forcément les meilleurs acteurs dans l’activité VO.

Premier constat, les vingt plus grands faiseurs de VO en France ont cumulé 496 479 unités en 2017, soit 8,70 % du marché total de l'occasion en France. Par ailleurs, hormis PGA Motors dont les ventes VO culminent à 122 358 unités par an, tous les groupes présents dans ce classement dépassent la barre des 11 000 transactions annuelles, c'est dire la puissance de ce Top 20.

En outre, si le groupe PGA reste, en VN comme en VO, l'indiscutable leader de la distribution automobile en France, d'autres groupes sont bien plus performants dans le secteur de la seconde main. Trois groupes se distinguent en commercialisant plus de VO que de VN. En effet, le groupe Gueudet arrive deuxième de ce classement quand il n'est que 4e du classement par VN. Plus performant encore, le groupe Chopard Lallier (5e) a frôlé les 25 000 VO par an contre 22 262 VN l'an passé. Idem pour le groupe Gemy, 6e, avec 23 598 VO pour 17 661 VN en 2017.