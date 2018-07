Le groupe VW boucle son meilleur premier semestre

Avec 5,5 millions de livraisons depuis janvier 2018, le groupe allemand affiche une croissance de 7,1 %. Le meilleur premier semestre de son histoire, qui devrait toutefois laisser place à un second plus compliqué à cause des retards rencontrés dans l'homologation des modèles avec le cycle WLTP.