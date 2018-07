DiDi réfléchit à la cession de Car Services

Une des quatre activités de DiDi Chuxing pourrait être cédée, selon une source proche du dossier. En se séparant de Car Services, le groupe chinois souhaite mieux préparer son introduction en Bourse.

Le temps de la structuration. Le groupe DiDi Chuxing aurait planifié la vente de l'activité Car Services en prévision de son introduction en Bourse, a rapporté l'agence Reuters, citant une source proche du dossier. Le montant de la transaction pourrait alors générer entre 1 et 1,5 milliard de dollars, selon les attentes du groupe chinois, spécialiste de la mobilité et des services associés.

La division Car Services est l'une des quatre branches de DiDi Chuxing, avec Mobility Services, International Services et Financial Services. Valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars par le groupe, elle comprend trois propositions, dont Xiaoju Refuel, Xiaoju Autocare et DiDi Carsharing. Le Chinois conservera donc les prestations de transport à la demande et les VTC, qu'il a encore déployés ces dernières semaines à Melbourne et Mexico, à titre d'exemple.

SoftBank sur les rangs

Parmi les repreneurs potentiels figure le nom de SoftBank, la banque japonaise qui compte déjà parmi les actionnaires du groupe DiDi Chuxing et revendique le statut de fonds le plus impliqué dans le financement des technologies de nouvelles mobilités dans le monde. Une piste de reprise que l'entreprise chinoise n'a pas souhaité commenter, souligne l'agence Reuters.

Rappelons que, le 10 juillet 2018, DiDi Chuxing avait annoncé la signature d'un accord avec l'équipementier automobile allemand Continental avec l'ambition de développer conjointement des voitures connectées et de concevoir des véhicules électriques, spécialement adaptés aux services du groupe chinois de VTC.