Ford France prépare un chatbot publicitaire

La marque à l'ovale lancera, en octobre 2018, un robot conversationnel qui interpellera les internautes et les socionautes pour leur parler de la nouvelle Focus, en attendant d'autres modèles. Un projet conduit avec Botnik.ai.

Une approche technologique pour une vitrine technologique. Ford France va lancer un robot conversationnel (chatbot), à l'occasion de la commercialisation de la nouvelle Focus, la berline compacte dont le bagage de fonctionnalités intègre l'automatisation de la conduite de niveau 2 et une application connectée. Ce robot aura une mission commerciale, puisqu'il fera la promotion de la voiture auprès des internautes et des socionautes, a expliqué au Journal de l'Automobile Patrick Bégaud, le directeur du marketing de Ford France.

Ce chatbot devrait entrer en service en octobre 2018, selon les plans du président de Ford France. Il engagera la conversation sur Facebook Messenger, puis sur d'autres réseaux sociaux, mais également sur le site Internet de la marque. Deux facteurs le déclencheront, à savoir le temps passé sur le site de Ford et la réalisation d'une configuration. "Nous avons souhaité avoir une technologie qui fasse preuve de fluidité", a présenté Patrick Bégaud.

Ford a conjugué les efforts et "étudié les meilleures offres du marché, tous secteurs confondus" avant d'arrêter son choix de prestataire. La filiale française a retenu Botnik.ai, une start-up française. Celle-ci s'est ensuite rapprochée de l'agence de communication de Ford et des équipes de Facebook pour construire ce nouvel outil de communication, en trois mois. "La Focus sera la première à en profiter, mais le robot doit devenir le meilleur conseiller pour pousser le bon véhicule en fonction des besoins identifiés par des questions simples", décrit Thibaut Thouzery, le directeur général de Botnik.ai.

La filiale Ford Espagne (avril 2018) et celle de Malaisie avant elle (décembre 2017) ont déjà mis des robots à l'épreuve sous forme de test. "Ce chatbot doit permettre d'aller à la rencontre des gens, là où ils se trouvent virtuellement", espère Patrick Bégaud. Du côté de la start-up, on observe un développement rapide de la technologie et une adoption progressive des Français. "Il s'agit d'être transparent dès le début de l'échange, prévient le concepteur, ensuite il faut répondre à des questions simples, apporter du contenu et proposer des liens vers les informations désirées", résume-t-il. De son avis, Ford se dote d'un levier de relation client durable et unifiée avec le réseau de concessions.

Dominer la rue

Cette initiative s'inscrit dans un contexte particulier. Depuis le début de l'année 2018, Ford a largement investi dans l'affichage, au point de figurer sur environ 20 000 des 145 000 surfaces référencées dans l'Hexagone. "Nous avons eu 470 millions de contacts par mois au premier semestre, soit plus que la télévision", rapporte le directeur du marketing, qui se félicite d'avoir "surindexé et dominé la rue". Et le dirigeant d'expliquer : "Selon Ipsos, l'affichage engendre une opinion favorable supérieure à la télévision et à la radio." Et c'est bien le défi majeur de Ford en ce moment : celui de clarifier l'image et donner de la visibilité au nouveau visage de la marque américaine, noyée dans le flot des généralistes.

Ford France travaille à d'autres projets. Ceux-ci concernent directement les concessionnaires. Sans révéler les détails, Patrick Bégaud souhaite que "les distributeurs gagnent en agilité, en expertise et en maîtrise de leur stratégie digitale locale". Dans les grandes lignes, un cadre à trois niveaux (Basique, Intermédiaire et Avancé) permettant de piloter des opérations de communication sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, et en marge d'événements promotionnels. Un pack à livrer en septembre, annonce le directeur du marketing de Ford France. Pour mémoire, il avait initié, en 2015, la campagne "Prendre un virage". Et il tire un bilan positif de cette phase, qui a "généré de l'attention autour de la marque".