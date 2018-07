En plus de l'Ibiza, l'Arona et la Leon vont maintenant être produites, en CKD, dans l'usine algérienne du groupe Volkswagen.

Seat accélère à l'international

En plus d'avoir signé pour son retour en Chine, la marque espagnole élargit la production de l'usine algérienne du groupe à l'Arona et à la Leon. Le Maghreb, dont Seat est le responsable, se pose comme un vrai potentiel de croissance.

Après être entré dans la JV JAC VW en Chine, synonyme de Seat sur le marché chinois à l'horizon 2020-2021, le constructeur espagnol vient d'annoncer que l'Arona et la Leon allaient venir grossir les rangs de la production de l'usine algérienne du groupe VW où l'Ibiza est déjà assemblée, en CKD, depuis une année. Rappelons que, dans la nouvelle organisation régionale du groupe VW, Seat est responsable du Maghreb, pour l'ensemble des marques du groupe.

De nouvelles productions qui viendront garnir les showrooms des distributeurs Seat algériens qui ont déjà écoulés 11 400 unités durant le premier semestre 2018. Au-delà de ce volume et de cette production en CKD, ce déploiement témoigne surtout de la volonté d'internationalisation de Seat. "Pour renforcer notre stratégie de mondialisation, il est essentiel que nous assemblions des modèles en dehors de l'Europe, comme le font d'autres constructeurs automobiles européens, a indiqué, par communiqué, Wayne Griffiths, vice-président de la marque en charge du marketing et des ventes. L'Algérie est notre premier pas dans cette direction, car c'est l'un des principaux marchés de la région et une véritable opportunité de croissance pour Seat."

"Nous sommes et nous voulons continuer à être l'une des marques qui bénéficie de la croissance la plus rapide en Europe et, dans le même temps, nous voulons croître au niveau mondial", a conclu Wayne Griffiths. Et force est de reconnaître que les chiffres de Seat sont bons après six mois d'activités en 2018 avec une croissance des ventes de 17,6 %, soit 289 900 unités.

Une performance commerciale qu'il faut également mettre au crédit de l'usine de Martorell qui a produit 283 312 véhicules au cours des six premiers mois de l'année, soit 20,6 % de véhicules en plus (Seat et Audi Q3). Le site atteint même un taux d'utilisation de 95 %, soit 2 300 unités par jour. Au second semestre, le remplacement sur la ligne 3 de l'Audi Q3 par la nouvelle Audi A1 va quelque peu ralentir la production, mais le constructeur annonce un retour à la pleine capacité avant la fin de l'année.