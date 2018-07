CityGoo laisse place à… Citygo

La start-up spécialisée dans le covoiturage de proximité vient de changer de nom pour devenir Citygo. Ce qui correspond à un changement de dimension attendu.

Une lettre en moins pour signifier l'entrée dans l'ère de la maturité. La start-up Citygoo vient d'abandonner son nom pour Citygo, a-t-on appris ce 18 juillet 2018. "L’objectif de ce nouveau nom est d’accompagner notre croissance en France et à l’international : nous souhaitons encore plus asseoir notre position de leader sur le marché du covoiturage urbain en ouvrant de nouvelles villes en France et commencer notre développement à l’étranger", a expliqué Patrick Robinson Clough, le président-fondateur de la jeune pousse apparue sur le marché en début d'année 2016.

A l'occasion de ce changement de nom, Citygo s'offre une nouvelle charte graphique que découvriront dès à présent les 500 000 utilisateurs de l'application revendiqués. Selon les chiffres communiqués, 3 millions de demandes ont été formulées depuis le lancement du service et 500 000 trajets ont été réalisés. Sur ce dernier indicateur, Citygo rapporte une croissance de 20 % par mois, notamment grâce à des partenariats avec Connecthings Mappy, RATP et Vianavigo.

Cette stratégie du changement de nom est courante chez les start-up. On se souvient qu'en février 2018, WayzUp, concurrent direct de Citygo, a abandonné son nom de naissance pour devenir Klaxit.