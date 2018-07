Volvo en route vers de nouveaux records

Porté par des ventes en hausse de 14,4 % depuis le début de l'année, Volvo présente des résultats financiers semestriels au diapason avec un CA en hausse de 23,6 % et un résultat opérationnel progressant de 15,7 %.

Avec des ventes en hausse de 14,4 % sur le premier semestre, représentant 317 639 véhicules, un nouveau record, il n'est pas illogique que les résultats financiers de la marque suédoise soient au diapason. Sur le seul deuxième trimestre, où 170 232 véhicules ont été vendus (+14,6 %), Volvo annonce un bénéfice net de 2,1 milliard de couronnes (209 millions d'euros), en hausse de 39 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 27 %, à 66 milliards de couronnes.

L'Europe reste le premier marché du constructeur, tiré par la Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Par pays, la Chine est son premier marché avec plus de 32 000 véhicules écoulés sur la période avril-juin. Aux Etats-Unis, où Volvo Cars va ouvrir d'ici la fin de l'année une nouvelle usine, les ventes ont augmenté de 33,5 % par rapport à l'année dernière.

Sur le périmètre du premier semestre, le CA s'établit à 122,9 milliards de couronnes (+23,6 %) et le résultat opérationnel atteint 7,8 milliards de couronnes (+15,7 %). La marge opérationnelle s'affiche ainsi à 6,4 % contre 6,3 % un an plus tôt. "Les résultats confirment que Volvo Cars est désormais bien positionné pour une nouvelle période de croissance mondiale durable", a déclaré son PDG Hakan Samuelsson, dans un communiqué.

Pour 2018, Volvo Cars prévoit "des ventes et des revenus croissants", une tendance qui s'est vérifiée au premier semestre puisque le groupe a indiqué n'avoir "jamais vendu autant de véhicules". De bon augure pour battre en 2018 le record établi en 2017 où Volvo avait livré 571 577 véhicules (+7 %) à travers le monde.