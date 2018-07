19 % des appels téléphoniques en concession n’aboutissent pas

Le baromètre trimestriel réalisé par Kibitoh met une nouvelle fois en évidence la marge de progression des concessions dans la gestion des appels téléphoniques. Le taux moyen des appels non aboutis s’élève à 19 %.

Kibitoh a livré les résultats de son baromètre des appels téléphoniques en concession pour le deuxième trimestre 2018. Les enseignements varient peu par rapport à l’édition précédente. Sur les 282 200 appels entrants tracés du 1er avril au 30 juin sur 100 concessions grâce au service Call Tracking Kibitoh, près de 54 000 n’ont pas été pris en charge. Soit 19 % du total. La société spécialisée dans le marketing mobile et digital pour les professionnels du secteur automobile précise que cela représente 179 leads manqués par concession chaque mois.

De fortes disparités sont mises à jour. La concession la plus performante prend en charge 96 % des appels entrants, contre seulement 35 % pour la moins performante. On apprend par ailleurs que les clients qui n’arrivent pas à joindre leur concessionnaire doivent s’y prendre à quatre reprises avant d’être pris en charge.

Autre confirmation par rapport au baromètre précédent, la majorité des appels coïncident avec la pause déjeuner, à savoir avant midi et autour de 14 heures. Le lundi demeure le jour avec la plus grande quantité d’appels entrants, suivi du mardi et du mercredi. Kibitoh nous apprend enfin que la durée moyenne des appels avoisine les trois minutes et que 78 % des prospects potentiels qui téléphonent ont trouvé le numéro sur un moteur de recherche. Seulement 13 % d’entre eux ont utilisé un annuaire téléphonique et 9 % le site Web de la concession.