VinFast, constructeur vietnamien, sera au Mondial

VinFast, nouveau constructeur sur la planète automobile, a choisi la scène parisienne pour son premier salon international. Il y présentera deux modèles et ses ambitions.

Hormis en Chine, la création d'un nouveau constructeur est devenue chose rare et assez difficile. Les tentatives ont été régulières et l'exemple de Qoros revient en tête. Aujourd'hui, il s'agit donc de VinFast, un constructeur vietnamien, qui a choisi le Mondial de Paris pour se lancer dans le grand bain. Il y présentera une berline et un SUV, deux concepts devant leur ligne à Pininfarina, dont la commercialisation débutera au Vietnam en septembre 2019.

La nouvelle marque, propriété de Vingroup, un groupe réalisant un CA de 3,8 milliards de dollars, assure avoir les moyens de ses ambitions. "Nous disposons des ressources, de l'évolutivité et de l'engagement nécessaires pour devenir un acteur important dans l'industrie automobile mondiale, affirme Jim DeLuca, CEO de VinFast Trading and Production LLC. Nous sommes extrêmement fiers d'être le premier constructeur automobile du Vietnam et le premier à participer à un grand salon automobile international. Nous sommes impatients de présenter notre nouvelle marque et deux nouveaux modèles à Paris. Notre stand présentera également le meilleur du Vietnam, démontrant la passion et la ténacité que nous apporterons à la scène automobile mondiale."

Des modèles qui seront produits dans une toute nouvelle usine en cours de construction dans le nord du pays. L'investissement initial serait de 1,5 milliard de dollars. Si pour l'heure les exportations, notamment vers l'Europe, ne sont pas la priorité de ce nouveau constructeur, il a néanmoins pris en compte les différentes contraintes mondiales pour le futur. Le développement technique de la berline et du SUV sera assuré par Magna et les blocs essence seront fournis par l'Autrichien AVL.

VinFast, qui a également racheté une usine à Hanoi à General Motors, veut pour l'heure se concentrer sur le marché local où le taux d'équipement en voitures n'est que de 23 pour 1 000 habitants. Au-delà des deux étendards dévoilés en octobre prochain, la marque va fabriquer des petits modèles sous licence GM. De quoi tirer profit de la croissance annoncée du marché vietnamien, qui devrait passer de 192 623 unités en 2017 (-6,4 %) à près de 500 000 unités en 2020.