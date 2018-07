La Mairie de Paris cherche 20 000 véhicules à partager

Alors que la Mairie de Paris organisait une campagne de communication sur les nouvelles mobilités, le délégué au Transport, Christophe Najdovski, s'est prononcé en faveur d'une mixité des solutions et a avancé un chiffre pour ce qui concerne les véhicules.

Le rapport de Vulog a peut-être influencé les estimations, toujours est-il que la Mairie de Paris table sur un volume de 20 000 véhicules à mettre à la route pour couvrir les besoins de mobilité des habitants de la région. Cette projection a été dévoilée par Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public, interrogé par le Journal de l’automobile lors d’une opération de communication organisée ce 19 juillet 2018 dans le 4earrondissement.

Selon l'adjoint en charge des Transports, cette taille de parc correspond au minimum vital pour une offre de service à développer au lendemain de la fin prononcée d’Autolib. Il n’a toutefois pas détaillé quel serait l’équilibre des forces entre Paris intra-muros et les communes environnantes.

Alors que plusieurs prestataires ont répondu à l’invitation tardive de la Mairie de Paris, dont PSA (Free2Move), Renault (Renault Mobility), Ubeeqo, Zipcar et autres Marcel et Communauto, Christophe Najdovski s’est prononcé en faveur de la plus grande mixité. "Il y a de la place pour tout le monde", a-t-il insisté lors de la visite des stands, tenus également par des fournisseurs de vélos, trottinettes et scooters électriques.