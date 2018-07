100 Renault Zoé et 20 Twizy serviront au lancement de Moov'in.Paris, l'autopartage de Renault et ADA.

Autopartage : Renault et ADA s'unissent dans Moov'in.Paris

La marque au losange a levé le voile sur un tout nouveau service à déployer dans les semaines à venir, à Paris et Clichy (92). Du nom de Moov'in.Paris, il propose de la location en libre service et free-floating, grâce au concours du loueur, ADA.

Les annonces du 4 juillet 2018 sont suivies d'actions. A l'occasion d'un événement organisé par la Mairie de Paris, ce 19 juillet 2018, Renault a dévoilé Moov'in.Paris, un service d'autopartage en free-floating développé avec le loueur ADA qui fera partie du dispositif de remplacement d'Autolib'. Un lancement planifié en septembre 2018 qui fait donc écho aux engagements pris lors de la conférence tenue par Thierry Bolloré, le directeur général adjoint du groupe Renault, et Anne Hidalgo, la Maire de Paris, au début du mois.

Moov'in.Paris va démarrer avec une flotte de 120 véhicules de la marque Renault, dont 100 Zoé et 20 Twizy, dans un petit périmètre défini. Celui-ci comprend les 11e et 12e arrondissements de la capitale et la ville limitrophe de Clichy (92), où siège ADA, la filiale du groupe Rousselet. "Nous avons choisi ces territoires, d'une part pour leur population ouverte aux nouveaux services de mobilité et d'autre part pour évaluer le potentiel dans la proche banlieue", expliquaient conjointement les porte-paroles de Renault et ADA, présents à l'événement.

Paris en 2019, et ensuite ?

Les détails du montage financier n'ont pas été communiqués, hormis le fait que le loueur prend en charge la facturation de la prestation. Les deux partenaires se sont entendus pour placer la qualité de service au sommet des préoccupations. Il est toutefois établi qu'ADA va fournir sa plateforme technologique comme base de développement de l'application Moov'in.Paris. Aussi, le loueur, qui découvre alors un tout nouveau métier, va mettre son expertise de la gestion et de l'entretien de flotte à disposition du programme d'autopartage et ce, avec l'appui de son réseau d'agences.

Un réseau d'agences qui va se voir de plus en plus sollicité puisque, après cette phase d'ajustement, Renault et ADA entendent "couvrir Paris et quelques villes de banlieue", ont-ils confié en marge de la présentation. "Toute opportunité est bonne à prendre et nous ne manquerons pas de regarder celles qui se présentent dans les autres métropoles, mais cela n'est pas encore d'actualité", reconnaît-on d'ailleurs chez Renault. Moov'in.Paris pourrait à long terme devenir un complément à Renault Rent et Renault Mobility, les services qui impliquent davantage les concessionnaires.