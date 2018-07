L'Europe prépare des contre-mesures

Bien que la rencontre Trump-Juncker n'ait seulement lieu que le 25 juillet prochain, l'Union européenne envisage déjà toutes les possibilités et prépare même une liste de produits américains à taxer si jamais les Etats-Unis décidaient de taxer les voitures européennes.

Sans préjuger de l'issue de la réunion du 25 juillet prochain, L'Union européenne prépare une liste de produits américains qu'elle pourrait taxer en cas de droits de douane punitifs sur ses automobiles, a affirmé jeudi la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström.

"Nous sommes en train de préparer avec les Etats membres une liste de contre-mesures et nous l'avons clairement indiqué à nos partenaires américains", a précisé Mme Malmström lors d'un discours devant le centre d'analyse German Marshall Fund à Bruxelles, estimant que d'éventuelles taxes de Washington sur les voitures de l'UE constitueraient "un désastre".

"Cette liste est encore en préparation, mais elle se fait de la même manière qu'avec l'acier et l'aluminium", a-t-elle ajouté. Les Etats-Unis imposent depuis début juin des droits de douane punitifs de 25 % sur l'acier européen et de 10 % sur l'aluminium, une décision contre laquelle les Européens ont immédiatement répondu par des mesures de rétorsion contre certains produits américains emblématiques, comme les jeans, le beurre de cacahuète ou les motos américaines comme les Harley Davidson.

Donald Trump menace désormais de taxer les importations américaines de voitures produites dans l'UE à hauteur de 20 %. "Des mesures similaires (à celles sur l'acier et l'aluminium) sur les voitures seraient un désastre", a mis en garde jeudi Mme Malmström. La commissaire suédoise doit accompagner le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker le 25 juillet à Washington dans le but de "trouver des solutions" aux tensions commerciales avec les Etats-Unis et d'avancer sur "un agenda commercial mutuel positif".

"Le message est le suivant : l'UE est engagée dans le commerce mondial et, à ce titre, nous sommes ouverts aux idées sur l'ouverture du commerce. Nous sommes prêts à sortir des sentiers battus", a-t-elle assuré. Mais "nous avons vu dans le passé que ces réunions étaient imprévisibles", a également reconnu Mme Malmström. (avec AFP)