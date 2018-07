Kia à l'aise en Europe et en France

Avec une croissance de 5 % sur notre continent, dont 19,6 % en France, le constructeur enregistre un premier semestre record avec 264 010 immatriculations comptabilisées. Une bonne trajectoire pour atteindre l'objectif de 500 000 ventes en Europe, dont 43 000 dans l'Hexagone.

Alors que la nouvelle Ceed et le Sportage revisité monteront en puissance au second semestre, Kia a néanmoins battu un nouveau record en Europe. En effet, avec les Sportage, Niro et autres Stonic, la marque coréenne affiche, après six mois d'activité, 264 010 immatriculations, soit une croissance de 5 %. De quoi grignoter quelques dixièmes de parts de marché puisque le marché continental progresse seulement de 2,8 %. Kia Europe annonce ainsi une PDM de 3 %.

Pour Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe, la marque est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de plus de 500 000 ventes. Le dirigeant souligne également la performance des modèles à motorisations alternatives, dont les ventes ont progressé de 46 % sur le semestre avec 27 507 unités. Dans cette catégorie, le Niro Hybride demeure le bestseller avec 17 037 unités, auxquelles il faut ajouter 5 019 unités pour le Niro hybride rechargeable. Et ce n'est pas fini pour ces modèles car le plan de bataille de Kia est clair avec, d'ici 2025, le lancement de seize modèles, dont cinq hybrides, cinq hybrides rechargeables, cinq 100 % électriques et un à pile à combustible (2020).

Mais en attendant que les modèles électrifiés prennent le pouvoir – ils ne représentent que 10 % des ventes aujourd'hui –, le Sportage, qui va bientôt bénéficier d'un diesel à hybridation légère (48V) avec son facelift, reste la locomotive en Europe avec 67 870 unités vendues, soit 25 % du total de la marque.

Les tendances sont les mêmes dans l'Hexagone puisque le Sportage trône en haut du podium des ventes de Kia avec 6 200 unités depuis janvier. Au global, la marque progresse de 19,6 % en France avec déjà 23 587 immatriculations enregistrées. De quoi atteindre 2 % de PDM. Logiquement, les modèles électrifiés se taillent une belle place avec 2 557 unités livrées, soit 10,8 % du total de la marque. Là encore, le Niro Hybride domine avec 1 881 immatriculations, auxquelles s'ajoutent 221 unités de la version hybride rechargeable.

"Ces bons résultats sont en ligne avec notre objectif annuel de 43 000 véhicules, a indiqué Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France. Notre dynamisme commercial a commencé très tôt cette année et s’est maintenu. Au second semestre, la commercialisation de la nouvelle gamme Ceed et l’arrivée du nouveau Sportage vont nous permettre de conforter cette croissance et d’atteindre un nouveau record absolu pour Kia en France."