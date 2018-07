Le groupe Vincent repasse à l'offensive

Après avoir cédé sa plaque parisienne, le groupe dirigé par Rodolphe Vincent consolide ses positions dans le centre de la France en reprenant les affaires GTA, distributeur Fiat, Alfa Romeo et Jeep dans la Nièvre et l'Allier. Trois marques qu'il ajoute à son offre.

Il y a quelques semaines, fin mai, nous vous faisions part de la reprise par le groupe Gueudet des cinq affaires Citroën et DS P.Bugnot et Saga, situées à Villemomble, Neuilly-Plaisance (93), Créteil, Champigny-sur-Marne et le Perreux-sur-Marne (94),toutes appartenant au groupe Vincent.

A l'époque, cet ensemble de concessions constituait la plaque francilienne du groupe dirigé par Rodolphe Vincent que l'opérateur avait développé il y a une dizaine d'années. "Les contraintes immobilières et le coût du foncier en Ile-de-France nous ont décidés à prendre cette décision. Nous souhaitons à l’avenir développer nos activités en cohérence avec nos implantations du centre de la France", nous a déclaré Rodolphe Vincent pour expliquer cette cession.

Le distributeur n'aura pas attendu longtemps pour mettre à exécution sa stratégie. En effet, le groupe Vincent a notifié à l'Autorité de la concurrence son intention de reprendre la société GTA, Garages Tenailles Auto, distributeur Fiat, Alfa Romeo et Jeep dans la Nièvre (58) et l'Allier (03), du côté de Nevers, Varennes-Vauzelles ou Moulins. "En cédant nos affaires en région parisienne, nous souhaitons nous consolider et diversifier nos positions sur les départements du centre de la France. C’est ce que nous faisons dans le cadre de cette opération dont le potentiel VN est de l’ordre de 300 VN et dont les marques complètent judicieusement celles que nous représentons déjà", nous a précisé Rodolphe Vincent, confirmant donc cette information.

La reprise des affaires GTA permet en outre à l'opérateur d'ajouter à son offre les marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep, lesquelles rejoignent les panneaux Citroën, Peugeot et Toyota au sein du groupe Vincent, 55e du Top 100 du JA, avec 6 568 VN écoulés en 2017.