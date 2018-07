Le groupe Lempereur et Hyundai main dans la main avec le RC Lens

Très attaché à son ancrage régional, l'opérateur renouvelle son partenariat avec le Racing Club de Lens, véritable institution en Artois. Un partenariat au sein duquel est associée Hyundai, marque d'une part distribuée par Jean-Paul Lempereur, et d'autre part très impliquée dans le monde du football.

Le groupe Lempereur et Hyundai renouvellent leur partenariat avec le Racing Club de Lens. L'opérateur artésien était déjà lié au club champion de France 1998 ces trois dernières années en tant que fournisseur officiel.

Cette fois, et pour les deux prochaines années, le groupe Lempereur s'est associé avec la marque Hyundai, marque qu'il distribue également en tant que partenaire officiel. Ainsi, le distributeur apparaîtra sur la pocket centrale des maillots à domicile quand la marque apparaîtra sur la pocket centrale des maillots à l’extérieur de l’équipe professionnelle des "sang et or". De plus, les deux marques bénéficieront d’un dispositif de visibilité LED les soirs de matchs, d’exposition de véhicules sur les parvis du stade Bollaert-Delelis, une présence sur les panneaux des conférences de presse et interviews, et de nombreuses opérations tout au long de la saison.

Pour Hyundai, c'est un nouveau partenariat avec un club à forte identité locale et une poursuite dans son engagement dans le football. Si la marque coréenne est partenaire majeur de l'Olympique Lyonnais, elle l'est aussi via ses distributeurs locaux avec d'autres clubs comme partenaire automobile comme c'est le cas avec l'OM, l'OGC Nice et le HAC. A l'étranger, la marque a aussi signé de nouveaux partenariats "maillots" pour cette nouvelle saison 2018/2019 avec l'Atletico Madrid et Chelsea, en attendant bientôt la signature prochaine avec un club italien.

"Nous sommes ravis de renouveler notre confiance auprès du RC Lens dont les valeurs sont très proches de celles de notre groupe et nous sommes convaincus que la nouvelle page qui s’ouvre pour le club sera un franc succès. En renforçant le partenariat notamment avec une présence sur le maillot domicile, cela témoigne de l’attachement du groupe Lempereur au Racing Club de Lens et à la région. Allez Lens !", a confié Jean-Paul Lempereur.

Outre Hyundai, le groupe Lempereur commercialise également les marques BMW, Mini, Volvo, Opel, Nissan et celles du groupe FCA. Classé au 69e rang du Top 100 du Journal de l'Automobile, l'opérateur a écoulé 4 979 VN, 4 301 VO et généré un CA de 204 millions d'euros en 2017.