Mike Manley, l'homme qui a redressé Jeep

Propulsé ce week-end à la tête de FCA, Mike Manley est aujourd'hui récompensé pour les résultats obtenus avec la marque Jeep. En neuf ans, sous sa présidence, les ventes de la firme américaine ont quadruplé !

Promu à la tête de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) suite aux graves ennuis de santé rencontrés par Sergio Marchionne, dont l'état inquiète toute l'Italie, Mike Manley aurait sans aucun doute préféré toucher au graal de sa carrière dans de meilleures conditions. Quoi qu'il en soit, ce Britannique de 54 ans est aujourd'hui récompensé pour tout le travail accompli ces neuf dernière années à la tête de Jeep. Nommé patron de la firme américaine en 2009, à un moment où le secteur automobile local était en pleine tourmente, Mike Manley a métamorphosé Jeep.

Sous sa direction, le constructeur est passé de 337 000 véhicules vendus en 2008 à près de 1,4 million en 2017, et vise même 1,9 million cette année. Selon Morgan Stanley, Jeep devrait d'ailleurs représenter à lui seul près de 70% des profits de FCA cette année. La marque figure en outre en tête des marques "premium" (avec Alfa Romeo ou encore Maserati), qui sont au cœur du plan stratégique 2018-2022 présenté par Sergio Marchionne début juin, parallèlement au développement des voitures hybrides et électriques.

Un proche de Sergio Marchionne

"Le succès de la marque Jeep sous la direction de Mike Manley et son expérience à l'échelle mondiale font de lui un excellent choix, indique à nos confrères de l'AFP Karl Brauer, journaliste pour le site automobile spécialisé Kelley Blue Book. Son expérience internationale pour faire croître cette marque jouera un rôle clé dans la mesure où il pourra appliquer ces techniques à toutes les divisions de Fiat Chrysler." Le journaliste note par ailleurs que le dirigeant était devenu au fil du temps l'un des plus proches cadres du groupe pour Sergio Marchionne.

Né à Edenbridge, au sud de Londres, Mike Manley détient un Master de gestion des affaires (MA) de l'université britannique Ashridge Management College. Il est également diplômé en ingénierie de l'université South Bank, toujours en Angleterre. Il a rejoint Daimler Chrysler en 2000 en tant que directeur du développement pour le Royaume-Uni et spécialiste des réseaux de distribution. Huit ans plus tard, il devient vice-président des ventes internationales et des opérations avant d'occuper le poste de responsable opérationnel en Asie.