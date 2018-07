Le marché de la LLD a progressé de 6,8% au premier trimestre 2018.

Le marché de la LLD en croissance de 6,8 % au premier trimestre 2018

Les acteurs de la location en longue durée ont immatriculé 143 655 voitures particulières et véhicules utilitaire légers au premier trimestre. Un total qui représente 63,4 % du marché des entreprises et plus de 21 % du marché automobile français.