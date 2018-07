Tenneco : Brian Kesseler et Roger Wood nommés directeurs généraux

Brian Kesseler et Roger Wood, nouveaux directeurs généraux des entités Aftermarket & Ride Performance et Powertrain Technology de Tenneco.

Le conseil d’administration de Tenneco vient de dévoiler les deux dirigeants qui prendront les rênes des deux entités nées de son rapprochement avec Federal Mogul. Brian Kesseler dirigera la division Aftermarket & Ride Performance tandis que Roger Wood pilotera l’entité Powertrain Technology.

Quelques mois après le rachat de Federal Mogul par Tenneco, le groupe américain annonce la nomination par son conseil d’administration de Brian J. Kesseler et Roger J. Wood aux postes de directeurs généraux. Le premier aura la charge de l’entité Aftermarket & Ride Performance tandis que le second prendra les rênes de la division Powertrain Technology. Ces deux nouvelles sociétés indépendantes, cotées en Bourse, seront opérationnelles au cours du second semestre 2019.

Avant de prendre leurs nouvelles fonctions, Brian Kesseler et Roger Wood se partageront la direction générale de Tenneco Inc. au cours du processus séparant l’acquisition finale de Federal-Mogul et la division des deux entités.

Brian Kesseler occupe ses fonctions de directeur général de Tenneco depuis mai 2017. Il avait rejoint l’équipementier en tant que directeur des opérations en 2015. Le dirigeant a commencé sa carrière dans l’automobile chez Ford avant de la poursuivre chez Johnson Controls en 1994 où il a occupé divers postes de direction. "Avec une importante expérience à la fois en OE et en aftermarket, Brian est particulièrement qualifié pour être le directeur général de ce qui sera l'un des principaux fournisseurs internationaux de pièces de rechange et d'équipement d'origine", a déclaré Gregg Sherrill, président du conseil d'administration de Tenneco.

Actuellement président exécutif de la société Fallbrook Technologies, Roger Wood a pris sa retraite en 2015 du poste de président et directeur général de l’équipementier américain Dana Holding Corporation, qu'il occupait depuis son arrivée chez l’équipementier en 2011. Auparavant, le dirigeant a mené l’essentiel de carrière chez Borg Warner où il a œuvré pendant 26 ans à divers postes de direction.