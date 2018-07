BWM ReachNow s'attaque à Uber et Lyft

Le constructeur bavarois vient d'effectuer une évolution qui ne passera pas inaperçue au sein de son service ReachNow. A l'autopartage initial, il vient d'ajouter un service de transport à la demande. Ce qui fait de BMW le nouveau concurrent d'Uber et Lyft, aux Etats-Unis.

Quand il s'agit de nouvelles mobilités, BMW ne manque pas une occasion de se distinguer. La dernière évolution du service expérimental du constructeur allemand, ReachNow, disponible à Seattle, vient d'ajouter la fonction de transport à la personne, selon nos confrères de TU-Automotive, un média américain dédié à l'ingénierie automobile. Cette évolution de l'application fait de BMW le premier opérateur mondial à proposer à la fois de l'autopartage et des VTC dans la même interface.

Surtout, BMW montre clairement son intention de jouer sur les terres d'Uber et Lyft, les deux géants du secteur outre-Atlantique. Pour se démarquer, ReachNow va maîtriser l'inflation des prix en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande, ce phénomène constaté sur les services actuellement en place. Aussi, BMW entend donner aux clients passagers du VTC un moyen de contrôler l'environnement à bord, que ce soit la température et l'ambiance musicale ou l'indication de l'envie de disposer de calme.

Les conducteurs, quant à eux, utiliseront les véhicules de la flotte partagée de ReachNow. Leur salaire sera calculé sur une base horaire et ils recevront également des avantages. Un modèle d'affaires et social que BMW souhaite évaluer, notamment en installant le service dans d'autres villes américaines.