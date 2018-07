Résultats records pour le groupe PSA au premier semestre 2018

Le constructeur français voit son chiffre d'affaires progresser de 40,1 % à 38,595 milliards d'euros et affiche une marge opérationnelle du groupe de 7,8 %. Après 19 ans de perte, Opel gagne de l'argent !

Lors de la présentation des résultats financiers de PSA lors du premier semestre 2018, Carlos Tavares n’a manqué pas de saluer le travail des équipes que ce soit du côté de Peugeot-Citroën-DS (PCD) ou d’Opel-Vauxhall (OV). Il faut reconnaître que les résultats sont largement au-delà des attentes. La division automobile de PCD avance une marge opérationnelle de 8,5 % (contre 7,3 % pour l’année 2017) pendant que celle d'OV atteint 5 %. En 2017, Opel-Vauxhall affichait une margé négative de 2,5 %.

Au total, le groupe PSA communique un chiffre d'affaires de 38,595 milliards d'euros en hausse de 40,1% par rapport au premier semestre 2017 et de 22,9 % à périmètre et taux de change constants. La division automobile de PCD contribue à hauteur de 22,149 milliards d'euros à ce chiffre d'affaires global (+ 11,4 %) et celle d'OV s'établit à 9,946 milliards d'euros. Opel, qui perdait de l'argent depuis près de 19 ans, renoue enfin avec les bénéfices et dépasse les prévisions de marge opérationnelle de 2 % prévue pour 2020.

L'ensemble de ces résultats était salué par la bourse de Paris, ce matin du 24 juillet 2018, par une hausse de 9 % de la valeur du titre à 22,36 euros.

"Nous faisons de nouveau mieux que toutes les attentes du marché", s'est réjoui Jean-Baptiste de Chatillon, directeur financier du groupe pour encore quelques jours puisqu'il sera remplacé à ce poste le 1er septembre 2018 par Philippe de Rovira, avant de rejoindre le groupe Sanofi.

Lors de l'annonce de ces résultats, Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA, a adressé toute sa "gratitude aux équipes mais si l'excellence n'est pas encore atteinte". Pour Opel, le dirigeant a indiqué que "les résultats étaient au rendez-vous grâce également à une baisse des coûts fixes de 28 %, une diminution des coûts variables ainsi qu'un pricing power en hausse de deux points chez Opel".

Cette performance s'explique bien sûr, par la hausse des ventes de véhicules de 1,9 % (sans Opel) et de 38,1 % en intégrant le périmètre d'Opel pour atteindre un volume de 2 181 823 véhicules.

Pour autant, toutes les divisions du groupe contribuent à sa performance financière. Faurecia génère un chiffre d'affaires de 8,991 milliards d'euros (+5,2%). Banque PSA Finance enregistre 1,022 milliard d'euros de CA et 555 500 contrats de financement signés sur le premier semestre contre 419 500 à la même période en 2017.

La co-entreprise signée avec Santander amène 119 millions d'euros et 72 millions pour celle qui engage BNP Paribas aux côtés du constructeur (pour la marque Opel-Vauxhall).