Bosch cède Beissbarth et Sicam au fonds Stargate Capital

La société d'investissements Stargate Capital vient d’acquérir les fabricants de matériels d’atelier Beissbarth et Sicam, tous deux filiales de Bosch. Fort de ces deux rachats, le fonds entend bâtir un groupe leader dans l’outillage et l’équipement de garage.

Le fonds d'investissement Stargate Capital s’apprête à mettre la main sur deux filiales du groupe Bosch : Beissbarth, spécialiste des appareils de mesure (bancs de freinage, etc.), et Sicam, fabricant d’outillages dédiés à la maintenance des pneumatiques. Les deux parties ont signé un accord le 18 juillet dernier, sans dévoiler le montant de l’opération. La transaction reste d’ailleurs soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

Avec ces deux acquisitions, le fonds renforce sensiblement ses activités dans l’outillage automobile. Pour rappel, en avril dernier, Stargate avait déjà passé dans son giron le fabricant italien Werther International, spécialiste des matériels de levage.

"Avec notre filiale Werther International, Beissbarth et Sicam formeront l'un des principaux groupes dans le secteur de l'équipement d’atelier dédié aux pneumatiques. Nous avons pour stratégie de tirer profit de la complémentarité de nos gammes de produits, des couvertures géographiques et de nos portefeuilles clients afin de consolider notre position en Europe et de nous appuyer sur cette taille critique pour développer les marchés asiatiques et nord-américains", a déclaré Dr. Boris Levin, directeur général de Stargate Capital.

Une vision partagée par Luca Gazzotti, directeur général de Werther International, qui a confié vouloir s’appuyer sur l’expertise en R&D de Beissbarth pour développer de nouveaux produits et applications dans le domaine de l'assistance aux conducteurs. "Nous attendons avec impatience de créer un acteur mondial, en tirant parti des forces combinées de Werther, Beissbarth et Sicam", a conclu le dirigeant italien.

Rappelons que Bosch avait racheté Beissbarth et Sicam en 2007 auprès du fabricant d’équipements de garages Beissbarth Automotive Group Holding (B.A.G Holding).