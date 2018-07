Le marché européen du VUL a connu un bon premier semestre, notamment en Espagne, France et Allemagne.

Le marché européen du VUL n’a pas déçu au premier semestre

La hausse de la demande européenne en véhicules utilitaires légers a atteint plus de 5 % sur la première partie de l’année, après un mois de juin robuste.

Tout va bien pour le marché du VUL européen : selon l’ACEA, le premier semestre s’est conclu sur une belle performance avec une hausse de 8,3 % des ventes, soit 209 364 unités. Comme chaque mois, la demande a été plus particulièrement dynamique dans les quinze derniers entrants de l’Union européenne, parmi lesquels bon nombre de pays d’Europe de l’Est. Sur ces quinze marchés, la demande a progressé de près de 15 %.

Résultat de ce mois de juin très dynamique, un premier semestre qui l’a tout autant été. 1 066 703 VUL ont été immatriculés, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le Royaume-Uni, tout comme sur le marché du VP, a été le seul pays des Big Five à voir sa demande décroître de 2,3 %, à un peu moins de 181 000 unités. En Italie, la demande est restée stable à +0,1 %, à un peu moins de 89 700 unités. En revanche, belles performances pour l’Espagne avec une croissance de près de 12 %, à 133 328 exemplaires, mais aussi la France et l’Allemagne avec une demande qui s’est accrue de 5 %, soit un peu moins de 137 000 et 240 442 unités respectivement.