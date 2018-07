Sergio Marchionne est décédé

Patron du groupe FCA pendant quatorze ans, Sergio Marchionne est décédé à l’âge de 66 ans. L’artisan du redressement spectaculaire du constructeur avait vu son état de santé se dégrader brusquement le week-end dernier suite à une opération.

Sergio Marchionne est mort. Le patron emblématique du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA), remplacé en urgence par Mike Manley le week-end dernier à la tête de l’entreprise, s’est éteint à l’âge de 66 ans. Son état de santé s’était soudainement dégradé samedi à la suite de complications post-opératoires dans un hôpital de Zurich. La dernière apparition publique de l’homme au pull en cachemire noir remontait au 27 juin pour la remise d’une Jeep aux carabiniers de Rome.

"Malheureusement, ce que nous craignions est arrivé. Sergio Marchionne, l’homme et l’ami, s’en est allé. Je crois que le meilleur moyen d’honorer sa mémoire est de tirer parti de l’héritage qu’il nous a laissé, en continuant à développer les valeurs humaines de responsabilité et d’ouverture dont il était le champion le plus ardent. Ma famille et moi serons toujours reconnaissants pour ce qu’il a fait", a réagi dans un communiqué John Elkann, le petit-fils de Gianni Agnelli et PDG de FCA.

Sergio Marchionne est considéré, à juste titre, comme le sauveur de Fiat. Lorsqu’il est nommé directeur général en 2004, la marque est au bord de la faillite avec une dette de 14 milliards d’euros. Il assainit rapidement les comptes, ce qui lui vaudra d’être nommé "Homme de l’Année" par le Journal de l’Automobile en 2006.

Le dirigeant se lance ensuite à la recherche d’un partenaire pour faire entrer le constructeur dans une autre dimension. C’est ainsi qu’il met la main sur 20 % du capital de Chrysler en 2009. Il devient alors PDG de Chrysler Fiat LCC. Fiat monte ensuite à 35 % du capital puis acquiert la totalité du capital du groupe américain le 1er janvier 2014. Sergio Marchionne fut également l’artisan de l’entrée en Bourse de Ferrari.